POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Leezen (ots) - In Leezen hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der aus der Region stammende 49-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 3,73 Promille auf. Der Mann wurde von der Polizei kontrolliert, weil er einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Wie sich bei der Kontrolle weiterhin herausstellte, ist der deutsche Autofahrer seit mehreren Jahren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war deswegen in der Vergangenheit schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Die Polizei brachte den 49-Jährigen anschließend zur Blutprobenentnahme und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.



