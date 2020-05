POL-SN: Einbruch und Kfz-Diebstahl

Schwerin (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in Räumlichkeiten der Anker-Sozialarbeit-GmbH in der Rogahner-Straße, bei dem ein Tresor und ein Transporter entwendet wurde.



Mit einem Pflasterschein wurde eine Scheibe eingeworfen und der im Raum befindliche Tresor (150cmx35cm) zusammen mit dem Firmenwagen entwendet und abtransportiert.



Bei dem Firmenfahrzeug handelt es sich um einen blauen Kleintransporter der Marke Fiat Scudo, mit dem amtlichen Kennzeichen SN-TS 444.



Im Tresor befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4588723 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell