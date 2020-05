POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Wolgast, LK VG

PR Wolgast (ots) -



Am 04.05.2020 gegen 19:05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Vorpommern - Greifswald über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Philipp-Müller-Straße in Wolgast informiert. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehren hatte sich der Brand bestätigt, aus dem Kellerbereich war Qualm sichtbar. Die meisten Bewohner des Hauses befanden sich bereits im Freien, nach Einschätzung der Feuerwehr mussten die verbliebenen Personen nicht evakuiert werden. Die Feuerwehren aus Wolgast,Hohendorf,Zemitz,Amt am Peenestrom und Kröslin waren mit ca. 55 Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer im Keller vollständig löschen.Das dreigeschossige Haus mit sieben Wohnungen ist weiter uneingeschränkt bewohnbar, so dass die Mieter nach Beendigung der Löscharbeiten in ihren Wohnungen zurückkehren konnten.Zwei Kameraden wurden während der Löscharbeiten leichtverletzt.Vorsorglich wurde der Strom für einen Teilbereich abgeschalten. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf 10.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst Anklam hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, hierbei ist zu klären, ob ein technischer Defekt oder eine Brandstiftung vorliegt. Ein Brandursachenermittler wird bei der Staatsanwaltschaft angefordert. Die Ermittlungen dauern an.



