POL-HWI: Alkohol und Drogen am Steuer am ersten Maiwochenende

Wismar (ots) - Am zurückliegenden Wochenende leiteten Beamte der Polizeiinspektion Wismar mehrere Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol und Drogen am Straßenverkehr teilnahmen, ein.



Bereits am Nachmittag des 1. Mai wurde die Polizei in Gadebusch über einen weißen Transporter, der auf der B104, aus Richtung A20/AS Schönberg kommend, in rücksichtloser Fahrweise und möglicherwiese alkoholisiert unterwegs sei, informiert. Die Beamten stellten das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der B104 nahe der Abfahrt Herren Steinfeld fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen polnischen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,57 Promille. Da dem Mann die deutsche Fahrerlaubnis bereits entzogen worden ist, ermitteln die Beamten nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.



Gegen 02:00 Uhr des Folgetages hielten Wismarer Polizisten in Lübow einen PKW an, dessen 22-jähriger deutscher Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille aufwies. Eine Blutprobe wurde dem Mann im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Gegen 07:30 Uhr des 03. Mai wurde die Wismarer Polizei zu einem Unfallort in Gressow gerufen. Die Hinweisgeberin zeigte den Einsatzkräften Beschädigungen am Gartenzaun sowie an einem Laternenmast und berichtete, dass sich bereits gegen halb drei an dieser Stelle ein Unfall zugetragen habe. Der zunächst unbekannte Fahrer eines Dacia verlor offenbar die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, als er in der Ortschaft nach links in die Grevesmühlener Straße abbog und daraufhin gegen einen Laternenmast sowie einen Gartenzaun stieß, bevor er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Während der Unfallaufnahme erschien der 31-jährige Deutsche und erklärte, dass er der Unfallverursacher sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Der hier entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.



Am ersten Maiwochenende wurden im Bereich der Polizeiinspektion Wismar zudem zwei weitere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol (2) und Betäubungsmittel (3) am Straßenverkehr teilgenommen haben, eingeleitet.



Darüber hinaus leiteten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf am 02. Mai ein Ermittlungsverfahren gegen einen 37-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der deutsche Fahrer eines Seats kam auf der BAB 20/Höhe Bernstorf/Fahrtrichtung Rostock aufgrund von Sekundenschlaf, wie der Mann selbst angab, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke.



