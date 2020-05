POL-HRO: Mairadeln endet im Krankenhaus

Rostock (ots) - Für manch einen ist Fahrradfahren wie ein kleiner Urlaub vom Alltag. Auch drei Rostocker wollten am 1. Mai ihre freie Zeit bei einer Radtour genießen. Für einen der drei nahm die Tour jedoch ein frühes Ende.



Am frühen Vormittag des 1. Mai brachen drei Rostocker zu einer gemeinsamen Radtour auf. Die Tour endete jedoch vorzeitig gegen 18 Uhr in der Rostocker Stadtmitte. Die Radler im Alter zwischen 53 und 61 Jahren hatten laut eigener Aussage schon 100 km mit ihren Rädern zurückgelegt. Grund für den Abbruch: Einer der Radler, ein 61-Jähriger, fuhr in der Straße ´Am Haargraben´ gegen eine schwenkbare Barke und stürzte. Dabei schlug er mit seinem Kopf auf den Boden auf. Trotz seines Helms wurde er bewusstlos. Die Polizei und ein Rettungswagen kamen zum Unfallort. Der Notarzt nahm den Verunfallten für weitere Untersuchungen mit in die Klinik. Dort stellte er fest, dass die Männer zuvor verstärkt Alkohol zu sich genommen hatten. Das Fahrrad des Geschädigten übergaben die Polizeibeamten an seine Ehefrau.



Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Weitere Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat vorgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4587321 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell