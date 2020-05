POL-SN: Einbrecher stehlen über 60 Mähroboter

Schwerin (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Baumarkt auf dem Großen Dreesch über 60 Marken-Mähroboter.



Der Einbruch fand in der Zeit vom 30.04. 20.45 Uhr bis 02.05.20 06.30 Uhr statt.



Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Gartenmarkt. Alle dort befindlichen Mähroboter wurden aus den Regalen und Gängen geholt, aus dem Markt geschafft und abtransportiert.



Nach aktuellem Stand entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro. Hinweise zur Tat und Tätern bitte telefonisch an 0385/5180-2224



