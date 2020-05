POL-NB: Wildunfall zwischen Ferdinandshof und Schwichtenberg

Ueckermünde LK Vorpommern-Greifswald (ots) - Am 03.05.2020 gegen 23:25 Uhr ereignete sich auf der L28 zwischen Ferdinandshof und Schwichtenberg ein Wildunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Geländewagens befuhr die L28, als plötzlich ein Stück Damwild die Fahrbahn überquerte. Der 51-jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt, verständigte die Polizei und forderte selbstständig ein Abschleppfahrzeug an. Allerdings erlitt die 12-jährige Beifahrerin einen derartigen Schock, dass sie mit dem angeforderten Rettungswagen in die AMEOS-Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen wurde. An dem Geländewagen entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L28 halbseitig gesperrt.



