POL-HRO: Audi brennt in Bad Doberan vollständig aus - Täterin konnte auf frischer Tat gestellt werden

In den frühen Morgenstunden des 03.05.2020 brannte in Bad Doberan auf dem Parkplatz Lidl ein PKW Audi Q7 in voller Ausdehnung. Ein Zeuge beobachtete eine flüchtende Person in einem auffälligen Jogginganzug. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten eine weibliche 28-jährige Deutsche stellen, die aufgrund der Personenbeschreibung dringend verdächtig ist, die Tat begangen zu haben. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden; es entstand ein Schaden von ca. 20.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.



Jette Hantke Polizeioberkommissarin PHR Bad Doberan



