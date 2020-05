POL-HRO: Polizei löst Corona-Party in Plate auf

Plate/PI Ludwigslust (ots) -



Am 02.05.2020 meldete eine Anruferin dem Notruf der Polizei gegen 20:45 Uhr, dass sich in Plate auf dem Sportplatz ca. 10 Jugendliche treffen, lautstark feiern und Alkohol trinken. Bei Eintreffen von zwei Streifenwagen flüchteten zunächst mehrere Personen und ließen ein Fahrrad zurück. Im Rahmen der durchgeführten Nahbereichsfahndung konnten letztendlich vier der beteiligten Jugendlichen festgestellt werden. Der Besitzer des Fahrrades musste aufgrund seiner Alkoholisierung abgeholt werden. Durch die Beamten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die SARS-CoV-2 Bekämpfungsverodnung eingeleitet. Die Beteiligten haben mit Geldbußen zu rechnen.



Kevin Bauriedl, Polizeikommissar Polizeiinspektion Ludwigslust



