POL-HRO: Arbeitsunfall mit Schwerlastkran im Rostocker Überseehafen

Am heutigen Samstag gegen 15:30 Uhr kam es auf dem im Überseehafen Rostock liegenden Schiff ´Orion I´ zu einem schweren Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte mit dem durch die Firma Liebherr auf dem Schiff montierten Kran ein Schwerlasttest durchgeführt und ein Pontot angehoben werden. Dabei riss das Seil und die obere Hälfte des Krans kippte ab; sie schlug auf dem Schiff sowie der Kaikante auf. Zum Zeitpunkt des Unfall befanden sich 120 Personen auf dem Schiff. Fünf Personen, die sich im Führerhaus des Kranes aufhielten, wurden verletzt; zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.



Claudia Paasch Kriminalhauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock



