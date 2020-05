POL-NB: Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall in Ueckermünde

Ueckermünde LK Vorpommern-Greifswald (ots) - Am 01.05.2020 gegen 14:30 Uhr ereignete sich im Heidenweg in Ueckermünde ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 10-jährigen Radfahrerin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen dem Kind und einem PKW. Der Fahrzeugführer, welcher einen grauen PKW unbekannten Typs führte, hatte sich sofort unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Das Kind klagte über Schmerzen im Schulter und Kopfbereich. Es wurde durch den RTW ins Klinikum Ueckermünde verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 30 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten PKW machen können, werde gebeten sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Rufnummer 039771/82-224, die Internetwache der Polizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



