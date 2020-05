POL-HRO: Reges Interesse an angemeldeter Versammlung in Schwerin führte zu deren Beendigung

Schwerin (ots) -



Am 01. Mai fand am Südufer des Pfaffenteichs in der Zeit von 14:00 - bis 16:00 Uhr eine angemeldete Mahnwache mit dem Thema ´Grundgesetz wiederherstellen - Corona-Kontaktsperre sofort beenden´ statt.



Durch die Auflagen der Versammlungsbehörde wurde die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt, ein Abstandsgebot festgelegt und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung dringend empfohlen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit konnte so in Übereinstimmung mit der Corona-Schutzverordnung M-V gewährleistet werden. Als die Versammlung 14.00 Uhr begann, wurden alle Auflagen durch den Versammlungsleiter und die Teilnehmer eingehalten.



Im weiteren Verlauf versammelten sich dann immer mehr interessierte Schweriner und Schwerinerinnen in unmittelbarer Nähe zur Versammlung, so dass die Einhaltung des Kontaktverbots und des Abstandsgebots nicht mehr gewährleistet waren.



Es bestand zu jederzeit eine gute Kooperation zwischen dem Versammlungsleiter, den durch ihn eingesetzten Ordnern und der Polizei vor Ort. Um die Gesundheit der Passanten zu schützen, trugen die Polizisten sowie die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu jederzeit einen Mund-Nase-Schutz.



Letztendlich führten auch wiederholte Lautsprecherdurchsagen und geduldiges Appellieren an die inzwischen mehreren hundert schaulustigen Personen nicht zu einer Entspannung der Situation. Der Versammlungsleiter sah sich aus diesem Grund um 15:15 Uhr gezwungen, die Versammlung zu beenden und sowohl Versammlungsteilnehmer als auch Zuschauer um Verlassen des Versammlungsortes zu bitten. Gegen 16:00 Uhr war das normale Stadtbild wieder hergestellt.



Marika Riethmüller Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Schwerin



