POL-NB: Versammlung der DEHOGA in Waren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.05.2020 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr fand auf dem Neuen Markt in Waren, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine öffentliche Versammlung der DEHOGA M-V statt. Die Veranstaltungsteilnehmer hatten 50 Stühle auf dem Markt aufgestellt und dadurch ihre gegenwärtige Lage im Zusammenhang mit den Einschränkungen der Corona- Krise zum Ausdruck gebracht. Es nahmen 50 Personen an der Versammlung teil. Ca. 150 Personen befanden sich im Umfeld der Versammlung. Anhänger der AfD breiteten in unmittelbarer Nähe der Versammlung ein Banner in der Größe 5 mal 2 Meter aus. Auf dem Banner war die Aufschrift: ´AfD Waren. Wir wollen leben! Tourismus- Tot - MV - Tot ; Landesgrenzen sofort öffnen´ Da die Versammlung der AfD -Anhänger nicht angemeldet war, wurde sie untersagt. Zu Störungen kam es nicht.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4585920 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell