POL-NB: Mann nach Fahrradsturz schwer verletzt

Neubrandenburg (ots) - Am 30.04.2020, gegen 17:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Iraner mit einem Fahrrad die Kirschenallee in Neubrandenburg bergab in Richtung Lindenstraße. Kurz vor der Einfahrt in diese verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen an Becken und Schulter zu, so dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 50EUR.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4585641 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell