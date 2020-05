POL-HST: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier PKW

Kirchdorf (ots) - Am Donnerstag (30.04.2020) gegen 14:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 105 zwischen Stralsund und Greifswald zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Die 36-jährige Fahrerin eines PKW Volvo befuhr die B 105 in Fahrtrichtung Stralsund. Beim Abbiegen nach links in Richtung Kirchdorf kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW BMW. Dessen 38-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde leicht verletzt. Der PKW Volvo überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Die Volvofahrerin wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich und ihre mitfahrende 6-jährige Tochter leicht verletzt. Beide wohnen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bergung erfolgte jeweils durch Abschleppunternehmen. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden derzeit auf etwa 25.500 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Polizei durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kirchdorf, Reinberg und Brandshagen unterstützt. Die Fahrbahn war auf Höhe der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt. Nach wenigen Minuten wurde der Verkehr umgeleitet. Gegen 16:30 Uhr war die Bergung beider Fahrzeuge abgeschlossen und die Fahrbahn konnte wieder frei gegeben werden.



