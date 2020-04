POL-HST: Diebstahl im Baumarkt durch Detektiv vereitelt

Stralsund (ots) - Am Nachmittag des 29.04.2020 nahmen die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls in einem Stralsunder Baumarkt auf. Ein Detektiv, der im Baumarkt an der Rostocker Chaussee tätig ist, hatte zuvor den Tatverdächtigen beobachtet und anschließend gestellt.



Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Detektiv beobachten, wie eine männliche Person eine Packung Klemmenträger aus einem Regal entnahm. Anschließend wurde die Packung geöffnet und die Klemmen in die Jackentasche gesteckt. Der Mann beabsichtigte den Baumarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Im Kassenbereich ist der Tatverdächtige auf den Diebstahl angesprochen worden. Bei der Durchsuchung durch den Detektiv wurden sowohl die Klemmenträger als auch ein Messer gefunden, welches dem Mann sogleich abgenommen worden war.



Die hinzugerufenen Beamten übernahmen den Tatverdächtigen und identifizierten diesen als einen 46-jährigen deutschen Hansestädter, der sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten muss.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund Ilka Pflüger Telefon: 03831/245-205 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4585288 OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell