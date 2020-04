POL-GÜ: Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Güstrow (ots) - Die Güstrower Polizei erhielt am 29.04.2020 gegen 12:20 Uhr die Meldung, dass in Güstrow, Rostocker Chaussee, eine Autofahrerin, die vermutlich betrunken sei, unterwegs ist. Die Beamten konnten das Auto aufnehmen und stellten bei der Verfolgung Auffälligkeiten im Fahrverhalten, wie langsame Fahrweise und Nichteinhaltung der vorgegebenen Fahrspur, fest. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert. Die 45 jährige deutsche Fahrzeugführerin war mit 3,09 Promille stark alkoholisiert. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow Kristin Hartfil Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4584899 OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell