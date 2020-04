POL-HWI: Gestohlenes Moped und anderes Diebesgut aus dem Wasser gefischt

Wismar (ots) - Bereits am Montagvormittag wurde die Wismarer Polizei über den Diebstahl eines Kleinkraftrades im Wismarer Stadtteil Friedenshof, Sella-Hasse-Straße, informiert. Unbekannte hatten offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag das vor einem Wohnhaus gesicherte Moped gestohlen.



Gegen Mittag erhielt die Polizei sodann den Hinweis, dass das Moped in einem kleinen Gewässer im Bereich der Erich-Weinert-Promenade gefunden worden sei. Durch die Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr wurde das Gefährt aus dem Wasser geborgen gemeinsam mit drei Münzautomaten, die augenscheinlich bereits eine längere Zeit im Wasser gelegen haben mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge stammen diese Automaten aus mehreren Diebstahlshandlungen in einem Wismarer Studentenwohnheim im zurückliegenden Dezember. Die Kriminalpolizei hat die Fundstücke kriminaltechnisch untersucht und die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise bezüglich des Kleinkraftrades sowie der aufgefundenen Münzautomaten nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon 1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4584448 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell