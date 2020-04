POL-NB: Löschung der Vermisstenfahndung nach dem 82-jährigen Rentner aus der Feldberger Seenlandschaft

Neuhof/Feldberger Seenlandschaft (ots) - Seit den Nachmittagsstunden des 28.04.2020 wurde ein 82-jähriger Rentner aus der Ortslage Neuhof in der Feldberger Seenlandschaft vermisst. Bereits am gestrigen Nachmittag fanden umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung zweier Fährtensuchhunde, zweier Rettungshundestaffeln sowie des Polizeihubschraubers statt. Die Suche dauerte bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages (29.04.2020) an und wurde am Vormittag fortgesetzt.



Dabei wurde der 82-Jährige in der Nähe eines Feldes nahe der Ortschaft Neuhof leblos aufgefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkungen liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.



