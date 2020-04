POL-HRO: Zwei verletzten Personen nach Wohnhausbrand in Lübtheen

Lübtheen (ots) -



Am 28.04.2020 gegen 23:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Wohnhauses in Lübtheen, Auf der Lank, alarmiert.



Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand brach im Bereich des Obergeschoss des ehemaligen Bauerhauses mit zwei Wohneinheiten ein Feuer aus.



Ein 48-jähriger Hausbewohner bemerkte die Rauentwicklung und alarmierte die übrigen Bewohner. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die vier weiteren Hausbewohner mit Hilfe des 48-Jährigen das Gebäude verlassen.



Ein 73-Jähriger sowie seine 70-jährige Ehefrau mussten jedoch mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht werden. Ihr 39-jähriger Sohn sowie ein weiterer, 35-jähriger Hausbewohner blieben unverletzt.



In Folge des Feuers ist die Wohnung des Ehepaares und ihres Sohnes nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner sind vorübergehend in einer Gemeindewohnung untergekommen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.



