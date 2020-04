POL-HRO: Vor den Augen der Polizei stürzte der betrunkene Radfahrer

Rostock (ots) - Das hat sich ein 29-jähriger Deutscher vermutlich anders vorgestellt. Als er gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, betrunken mit seinem Fahrrad den Boulevard und den Gehweg der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein befuhr, die Polizei sah und versuchte zu fliehen. Beim Fluchtversuch wollte der Radfahrer wenden, was jedoch missglückte. Vor den Augen der Polizeibeamten stürzte der Rostocker und das Fahrrad fiel auf den Mann. Er blieb bis zum Eintreffen der Polizei am Boden liegen. Er erlitt leichte Schürfwunden.



Der Mann wurde zur Polizei verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab 3,37 Promille. Ein Arzt führte die Blutprobenentnahme durch und versorgte seine Wunden. Das Fahrrad wurde zum Polizeirevier Lichtenhagen verbracht, wo der Mann es heute wieder abholte.



Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen, da er nicht mehr in der Lage war, infolge des Alkoholkonsums sein Fahrrad sicher zu führen.



