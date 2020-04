POL-HWI: Kistenweise Spargel in Alt Meteln entwendet

Wismar (ots) - In der zurückliegenden Nacht, im Zeitraum zwischen 19:30 und 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein auf einem Firmengelände befindlichen separaten Verkaufsraum ein.



Der oder die Unbekannten verschafften sich hier gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Kisten mit Spargel. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.



Zeugen, die ungewöhnliche Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen vergangene Nacht in Alt Meteln festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon 1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4583370 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell