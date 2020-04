POL-HST: Diebstahl eines Tandemanhängers in Bad Sülze

Bad Sülze (ots) - In der Zeit vom 25.04.2020, 17:00 Uhr bis zum 27.04.2020, 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte vom Solarpark in Bad Sülze einen Tandemanhänger des Herstellers ´Böckmann´. Der Anhänger war erst wenige Wochen alt und mit dem Kennzeichen ´NI-HB 1015´ versehen. Er hatte einen Wert von circa 5.000 Euro.



Wer Angaben zur Tat oder dem bzw. den Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326/ 570 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund Mathias Müller Telefon: 03831/245-205 E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



