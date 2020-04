POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der Kreisstraße 22 (K22) im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 27.04.2020 gegen 19:30 Uhr kam es auf der K 22 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 54-jährige, deutsche, alleinbeteiligte Fahrzeugführer eines PKW Renault befuhr mit seinem PKW die K22 aus Wolgast kommend in Richtung Wusterhusen. Auf Höhe der Abfahrt Konerow kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung zum Klinikum Greifswald verbracht. An PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Im Klinikum wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



