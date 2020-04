POL-HRO: Messerangriff auf Polizeibeamte in Wismar

Wismar (ots) -



Am 27.04.2020 kam es gegen 20:55 Uhr in einer Kleingartenanlage in Wismar-Wendorf zu einem tätlichen Angriff mit einem Messer zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten.



Der 49-jährige, deutsche Beschuldigte hatte sich offensichtlich seit mehren Tagen in der Kleingartenanlage aufgehalten und seine fünf Hunde dort unversorgt gehalten.



Während der Sachverhaltsklärung wurde der Beschuldigte aufgefordert, sich auszuweisen. Als er seinen Personalausweis in dem Gartenhaus suchte, zog der Beschuldigte ein Küchenmesser und richtete dieses ruckartig in Richtung der Beamten, welche rechtzeitig Abstand vom Angreifer gewinnen konnten. Der Beschuldigte ging auch nach mehrfacher Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, mehrere Meter mit ausgestrecktem Arm und dem Messer in der Hand, auf die Beamten zu. Da von einer Gefährdung und einem weiteren Angriff zum Nachteil der Beamten auszugehen war, kam es zum Einsatz von Reizstoff gegen den Beschuldigten. Aufgrund der einsetzenden Wirkung ließ der Mann das Messer fallen. Er wurde am Boden fixiert, gefesselt und durchsucht.



Die Beamten blieben unverletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.



Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



