POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Löcknitz, im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 27.04.2020, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B 104/Chausseestraße in 17321 Löcknitz, auf Höhe eines Nettomarktes, ein schwerer Verkehrsunfall. Die 49-jährige Fahrerin eines PKW KIA Sportage befuhr die Karl-Liebknecht-Straße und bog auf die B 104 in Richtung Pasewalk ein. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades Simson S 50, welcher aus Richtung Ortsmitte in Richtung polnische Grenze fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Simson-Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht und dort stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500,-Euro.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4582455 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell