POL-SN: Polizei stellt Zigarettendiebe auf der Flucht

Schwerin (ots) - Ein 33-jähriger Schweriner beobachtete am heutigen Nahmittag eine Diebsbande, die in einem Einkaufsmarkt in Friedrichsthal mehrere Stangen Zigaretten entwendeten.



Der Zeuge erkannte die Männer wenig später in einem Pkw wieder und nahm sofort die Verfolgung auf. Die Flucht der vier Männer endete an in einem Waldstück am Ortsausgang in Richtung Gadebusch.



Die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten konnten drei der vier Diebe wenig später stellen und festnehmen, einer ist derzeit auf der Flucht.



Bei den Männern handelt es sich um georgische Staatsbürger ohne Aufenthaltserlaubnis für Mecklenburg-Vorpommern. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein Tatverdächtiger wird der zuständigen Ausländerbehörde am morgigen Tag vorgeführt.



Zum Einsatz kamen Beamte der Bereitschaftpolizei M-V, der Bundespolizei und des Polizeihauptreviers Schwerin.



Die Polizei möchte sich ausdrücklich bei dem 33-jährigen Schweriner für sein couragiertes Handeln bedanken.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4582450 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell