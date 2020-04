POL-HRO: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rostock (ots) - Am Samstag krachten in Rostock, kurz nach 12.00 Uhr, in der Lichtenhäger Chaussee in Fahrtrichtung Lichtenhagen drei Autos ineinander. Während der Erste anhielt, um nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abzubiegen und den Gegenverkehr durchzulassen, hielt der Zweite verkehrsbedingt hinter ihm an und der Dritte fuhr aus Unachtsamkeit von hinten auf.



Bei dem Auffahrenden handelt es sich um einen 86-Jährigen, der mit einem Audi unterwegs war. Er übersah die auf der Fahrbahn stehenden Autos und fuhr ungebremst in das Heck des zweiten Fahrzeuges, so dass dieses auf das Heck des ersten Fahrzeuges geschoben wurde.



Der 61-jährige Fahrer des zweiten Pkw, einem Dacia, und seine 66-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Ebenso der 33-Jährige Fahrer des ersten Pkw Opel und das hier mitfahrende 2-jährige Kind. Die 34-jährige Beifahrerin des ersten Autos erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort medizinisch von Rettungskräften versorgt wurden.



Bei dem Unfall entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 22.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für eine viertel Stunde gesperrt. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr entsprechend gereinigt.



Alle Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. Gegen den Unfallverursacher wurden entsprechende Anzeigen im Ordnungswidrigkeiten- und Straftatenbereich gefertigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



