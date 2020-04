Sachbeschädigung in Güstrow

Am Abend des 25.04.2020 kam es durch unbekannte Täter zu mehreren Sachbeschädigungen in Güstrow.

So wurde der Gedenkstein der ehemaligen Synagoge in Krönchenhagen durch Graffiti beschmiert. Die Graffiti hatten eine antisemitische Parole sowie ein verbotenes rechtsextremes Symbol zum Inhalt. Gegen 23:00 Uhr kam es ebenfalls in Güstrow zu einer Sachbeschädigung am Wohnhaus einer Landtagsabgeordneten. Dabei wurde augenscheinlich ein Briefkasten gesprengt und in unmittelbarer Nähe Graffiti an einer Hausfassade festgestellt. Zusammenhänge zwischen den Taten sowie ein politisch motivierter Hintergrund können nicht ausgeschlossen werden.

Innenminister Lorenz Caffier verurteilt die Taten. „Diese demokratiefeindlichen Handlungen bestärken mich darin, auch weiterhin gegen solche Angriffe vorzugehen. Nach Sicherung der Tatortspuren hat die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.“

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung

der Polizei unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4581114.