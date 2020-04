POL-LWL: Zwei Verletzte bei Wildunfällen

Ludwigslust-Parchim (ots) - Bei Wildunfällen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim wurden am Wochenende zwei Fahrzeugführer verletzt, einer davon schwer. Am frühen Samstagmorgen kollidierte auf der Kreisstraße zwischen Stolpe und Blievenstorf ein Motorrad mit einem Reh. Dabei stürzte der 50-jährige Kradfahrer und überschlug sich mehrfach mit seinem Motorrad. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bereits am späten Freitagabend kam es auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow zu einem Wildunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Zunächst hatte ein PKW ein Stück Damwild erfasst, das auf der Fahrbahn liegenblieb. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Tier. Dabei verletzt sich der 22-jährige Autofahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde.



Am Wochenende (Freitagabend bis Montagfrüh) registrierte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim insgesamt 35 Wildunfälle.



