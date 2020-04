POL-HWI: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B 208

Wismar (ots) - Bei einem missglückten Überholvorgang wurde heute früh auf der B 208 zwischen den Ortschaften Mühlen Eichsen und Goddin ein 37-jähriger, deutscher Motorradfahrer verletzt.



Der Suzuki-Fahrer war ersten Erkenntnissen zufolge gerade im Begriff, einen vor ihm fahrenden Peugeot sowie den davor fahrenden LKW zu überholen. Da der 19-jährige, deutsche Peugeot-Fahrer den Biker nicht rechtzeitig bemerkt hatte, scherte er selbst zum Überholen des LKWs aus, wodurch der Biker in den Straßengraben gedrängt wurde und dort zu Fall kam. Der 19-Jährige stoppte daraufhin sein Fahrzeug und leistete dem Verunfallten Erste Hilfe.



Eingesetzte Rettungskräfte brachten den Mann mit Schmerzen in der Schulter ins Klinikum nach Schwerin. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.



Die Bundesstraße war bis zur Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme zunächst voll dann halbseitig gesperrt.



