POL-LWL: Drei Garagen aufgebrochen

Lübtheen (ots) - Drei Garagen eines Garagenkomplexes in Lübtheen sind in der Nacht zum Samstag durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Aus einer der betreffenden Garagen im Trebser Weg stahlen die Diebe unter anderem einen Rasentraktor, einen Holzspalter sowie anderes Werkzeug im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Aus den beiden anderen Garagen wurde nach einer ersten Übersicht nichts entwendet. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die von einem Zusammenhang aller drei Taten ausgeht, ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.



