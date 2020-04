POL-LWL: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall auf der BAB 24

Hagenow / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist am Montagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 07 Uhr waren ein Kleintransporter und ein PKW aus noch ungeklärter Ursache zusammengeprallt. Dabei erlitt der 34-jährige Fahrer des PKW einen Schock. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf etwa 8.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für ca. 90 Minuten gesperrt werden.



