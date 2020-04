POL-NB: Diebstahl eines Quads aus einem Lagerraum

Schönbeck bei Friedland (ots) - Am 24.04.2020 wurde der Diebstahl eines Quads aus einem Gemeinschaftslagerraum in Rattey bei Schönbeck angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum vom 14.04.-24.04.2020 Zutritt zu dem Lagerraum verschafft und aus diesem ein Quad der Marke TGB (FBE) entwendet. Das Quad ist grau, hat ein amtliches Kennzeichen ´MST´ und hat einen Wert von ca. 4.500 Euro. Als Besonderheit ist anzumerken, dass am vorderen Teil des Fahrzeugs eine Lichtbarre und am hinteren Teil ein großer schwarzer Koffer angebracht ist (siehe Foto).



Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



