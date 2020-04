POL-GÜ: Löschung Fahndung nach Vermisstem Mann aus Neubukow

Neubukow (ots) - Um Löschung der Vermisstenfahndung vom 21.04.2020, nach dem 75 Jährigen Mann aus Neubukow, wird gebeten. Er hat sich am 25.04.2020 bei seiner Familie gemeldet und ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



