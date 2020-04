POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 331, LK MSE

PR Friedland (ots) -



Augenscheinlich gesundheitliche Probleme sind Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kraftfahrer auf der Landstraße zwischen Quadenschönfeld und Burg Stargard. Gegen 16:30 Uhr befuhr der 77-jährige Senior die L 331 aus Richtung Quadenschönfeld kommend in Richtung Burg Stargard. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer eines PKW Ford in einer Linkskurve,ca. 600 Meter vor der Ortseinfahrt Gramelow, nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei zunächst die Schutzplanke. Anschließend fuhr er frontal gegen den rechts neben der Fahrbahn stehenden Straßenbaum. Der deutsche Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Kriminalpolizei geführt.



