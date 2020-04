POL-HRO: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt

Schwerin (ots) -



Am 25.04.2020 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es im Bereich der B321, zwischen den Ortschaften Schwerin und Crivitz, zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Dieser fuhr in einem schwarzen PKW Renault Clio auf der B 321 aus Schwerin kommend, in Richtung Crivitz. Der Renault Clio soll laut Angaben des aktuell einzigen Zeugen mehrfach auf die Gegenspur gefahren sein und dadurch den Gegenverkehr aus Richtung Crivitz kommend stark gefährdet haben. Mehrere Unfälle konnten gem. Aussage des Zeugen nur durch die schnelle Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ein Strafverfahren gegen den deutschen Fahrzeugführer wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise zu der Trunkenheitsfahrt können beim Polizeihauptrevier Schwerin unter Telefon 0385/5180-2224, der Internetwache unter https://www.polizei.mvnet.de/ sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.



Im Auftrag



Robert Autenrieb Polizeimeister Polizeihauptrevier Schwerin



