POL-NB: Erfolgreiche Durchsuchung- Schreckschusswaffen und Messer aufgefunden

Stralsund (LK VR) (ots) - Am 23.04.2020 begab sich in Stralsund eine 34- jährige Frau zu der Wohnung ihres 37- jährigen Nachbarn, weil dieser ihren Kinderwagen aus dem Hauseingang entwendete. Im Verlaufe des Gespräches zielte der Nachbar mit einem Mal mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf die Frau. Durch die zuständige Polizeidienststelle wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen. Der Mann war bis zum Juli 2016 im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis, dem sogenannten Kleinen Waffenschein, welche zum benannten Zeitpunkt widerrufen wurde. Um den gemeldeten pistolenähnlichen Gegenstand aufzufinden, wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Stralsund erwirkt. Am 25.04.2020 erfolgte die Durchsuchung, nachdem Kräfte des SEK den Zugang zur Wohnung gewährleisteten. Es wurden u. a. fünf Schreckschuss- und CO²-waffen, ein Luftdruckgewehr, dazugehörige Munition, 18 Messer, darunter Einhand-, Faust- und Klappmesser, eine Machete und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und beschlagnahmt. Außerdem wurde auch eine Bong mit Btm- Anhaftungen gefunden, so dass ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegt. Durch die Kriminalpolizei erfolgen die weiteren Ermittlungen.



