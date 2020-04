POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 24.04.2020, 04.28 Uhr: Polizeieinsatz wegen Bedrohung mittels Schusswaffe

Jarmen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gestern Abend (23. April 2020. 19.45 Uhr) zu einem größeren Polizeieinsatz in Jarmen. Hintergrund war eine Bedrohung mittels einer Schusswaffe. Nach ersten Erkenntnissen kam es zuvor zwischen den Hausbewohnern - einer 37 Jahre alten Frau und ihrem 47-jährigen Lebensgefährten - und einem Bekannten, welcher bei den beiden für eine kurze Zeit nächtigte, zu Streitereien. Daraufhin bedrohte der 29-jährige Mann das Paar mit einer Schusswaffe, die ihm in einem Handgemenge abgenommen werden konnte. Die Frau konnte mit der Waffe das Haus verlassen. Auch ihr Lebensgefährte konnte kurz darauf aus dem Haus flüchten, er erlitt allerdings leichte Verletzungen im Halsbereich, die ihm vermutlich mittels eines Messers zugefügt wurden. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht.



Im Rahmen des Einsatzes waren die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei mit 13 Streifenwagen, die Kriminalpolizei, ein Polizeihubschrauber und Spezialkräfte des LKA M-V vor Ort. Der Tatverdächtige konnte zunächst über die angrenzende Ackerfläche flüchten, durch einen eingesetzten Polizeihund konnte er jedoch schnell ausfindig gemacht werden. Der Fährtenhund Erwin führte die Kollegen zu einem Hochstand, wo der Mann auch festgestellt und anschließend festgenommen werden konnte.



Der Tatverdächtige ist bereits vor einiger Zeit ins Visier der Kriminalpolizei in Wolgast geraten. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor, weil er beschuldigt wird, für einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Brünzow am 10. Februar 2020 verantwortlich zu sein (Pressemitteilungen vom 11. und 21. Februar 2020). Er war für die Polizei zunächst nicht greifbar, da er ohne festen Wohnsitz gewesen ist. Nachdem der in der vergangenen Nacht festgenommen worden ist, hatte man ihm rechtliches Gehör angeboten, allerdings wollte er sich zu den Vorwürfen nicht weiter äußern. Heute Nachmittag wurde der 29-Jährige nun einem Haftrichter vorgeführt - der Haftbefehl wegen des Raubüberfalls auf die Tankstelle wurde vollstreckt, sodass der Mann nun in die JVA Bützow gebracht wurde.



