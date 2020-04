POL-ANK: Leblose Person bei Diedrichshagen gefunden

Greifswald (ots) - Gestern Nachmittag (23. April 2020, gegen 16.15 Uhr) wurde die Polizei über eine leblose Person neben den Bahnschienen bei Diedrichshagen informiert. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die eingesetzte Notärztin konnte nur noch den Tod der weiblichen Person, die in einem sehr unwegsamen Bereich aufgefunden wurde, feststellen.



Die Identität der Frau kann noch nicht mit Sicherheit bestätigt werden und soll im Rahmen einer Obduktion abschließend geklärt werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Es gibt Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es sich bei der Frau um die vermisste 80-Jährige aus Greifswald handelt. Die Polizei suchte in den vergangenen Wochen intensiv insbesondere das Gebiet im Bereich Helmshagen, Diedrichshagen und Weitenhagen ab, die Suche führte jedoch bisher leider nicht zum Erfolg.



