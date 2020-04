POL-HST: Person im Gleisbett - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Ribnitz-Damgarten (ots) - Gestern Abend, am 23.04.2020, kurz vor 18:00 Uhr, wurden die Beamten des Polizeirevieres über eine Person informiert, die sich im Gleisbett der Bahnsteige des Bahnhofes Ribnitz-Damgarten befand. Verletzt wurde niemand.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Mann durch eine Mitarbeiterin der Bahnaufsicht im Gleisbett entdeckt. Dieser Mann hielt sich im Bereich des Bahnsteiges auf, auf dem kurz darauf ein ICE einfuhr. Die männliche Person, bei dem es sich um einen 59-jährigen Deutschen aus dem Bereich Marlow handelt, wurde vor Ort von der Hinweisgeberin festgehalten, sodass diese an die Polizeikräfte übergeben werden konnte. Der 59-Jährigen wurde des Platzes verwiesen und über die Gefahren auf Gleisanlagen belehrt - zudem wurde die Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gefertigt. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.



Der Bahnverkehr bzw. der ICE wurden trotz der unmittelbaren Gefahr nicht beeinträchtigt.



Aufgrund der Gefahren, die bei Betreten der Bahnanlagen entstehen können, werden hier noch einmal Hinweise gegeben, die beachtet werden müssen. Denn Züge durchfahren mitunter Bahnhöfe mit hohen Geschwindigkeiten. Sie können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Gerade ICE nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug - selbst mit über 200 Stundenkilometern - ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt! Bahnen fahren auch außerhalb des ausgehängten Fahrplanes und können ein Gleis in beide Richtungen befahren.



Wichtige Hinweise: - Überqueren Sie die Gleise ausschließlich an den Stellen, die dafür offiziell vorgesehen sind! Nutzen Sie die Gleise nicht als Abkürzung.



- Verhalten Sie sich richtig an Bahnübergängen. An Bahnübergängen kommt es immer wieder zu gefährlichen Unfällen.



- Halten Sie sich auf dem Bahnsteig nicht unmittelbar an der Bahnsteigkante auf!



- Bahngleise sind keine Spielplätze. Erklären Sie das bitte auch Ihren Kindern.



