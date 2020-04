LWSPA M-V: Verstoß gegen das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe auf der Ostsee

Waldeck (ots) - Am 22.04.2020, gegen 08:45 Uhr, erhielten die Beamten der Wasserschutzpolizei Wismar Kenntnis, dass das Chemikalientankschiff ´Havstraum´ den Hafen Wismar am 21.04.2020 verlassen hätte, um die Ladetanks zu waschen. Nach erfolgter Befragung des Kapitäns und des 1. Offizier konnte der gemeldete Sachverhalt bestätigt werden. Grund für das Waschen der Tanks war die Herstellung eines gasfreien Zustands der Ladetanks auf dem Schiff, um notwendige Reparaturarbeiten an einem Hilfsdiesel durchführen zu können. Das Einleiten des Waschwassers in die Ostsee zu diesem Zwecke stellt einen Verstoß gegen das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe dar. Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen (gegen den Kapitän und den 1. Offizier) aufgenommen und jeweils eine Sicherheitsleistung von 1578,50 EUR eingezogen.



