POL-NB: Vermisstenmeldung Wolgast

Wolgast Vorpommern Greifswald (ots) - Seit Donnerstag, den 23.04.2020, 11:00 Uhr wird der 12-jährige Dennis Bartels aus Wolgast vermisst. Der Vermisste verließ gegen 11:00 Uhr mit seinem silberfarbenen BMX Fahrrad die elterliche Wohnung mit unbekanntem Ziel. Am späten Abend wurde der Gesuchte noch durch Zeugen im Stadtgebiet Wolgast gesehen. Dennis ist ca. 12 Jahre alt, 150 cm groß, kräftige Gestalt, langes blondes Haar. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpulli mit ´Jordan´ Basketballspielerfigur in roter Farbe und weißen Nike-Logo, eine kurze dunkelblaue Jogginghose und 270er ´Nike Air Max´ schuhe in schwarz mit pinkfarbenen Nike-Logo. Dennis ist Brillenträger und führt einen Rucksack mit Tarnmuster bei sich. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat Dennis Bartels seit dem 23.04.2020, 11:00 Uhr, gesehen oder kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthalt geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



