POL-ANK: Diebstahl zweier Bootsmotoren in Karnin

Usedom (ots) - In der Zeit vom 21. April (ca. 14.00 Uhr) bis zum 23. April 2020 (08.30 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Bootsschuppen in Karnin auf Usedom eingebrochen und entwendeten daraus zwei Bootsmotoren. Bei den beiden Motoren handelt es sich um zwei Außenbordmotoren der Marken ´Yamaha´ (4 PS) und ´Honda´ (5 PS). Weitere Angaben, auch zur Schadenshöhe, können derzeit noch nicht gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich Karnin gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



