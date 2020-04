POL-NB: Knochenfund nahe Lübbersdorf - Löschung der Vermisstenfahndung vom 12.02.2016

Lübbersdorf (ots) - Am 14.04.2020 gegen 11:05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Fund menschlicher Knochen nahe der K 116 zwischen Friedland und Lübbersdorf in Kenntnis gesetzt.



Bei einer Überprüfung durch die Beamten des Polizeireviers Friedland bestätigte sich der Fund mehrerer, bereits skelettierter Knochen. Die Fundstelle befand sich dabei nahe der Ortschaft Lübberstorf, hinter einer Baum-/ Buschreihe, welche eine ungenutzte Ackerfläche von einer Brachfläche begrenzt.



Am 14.04.2020 befand sich ein Mitarbeiter einer Agrarfirma zum Zweck der Vermessung der landwirtschaftlichen Ackerfläche vor Ort. Dabei entdeckte der Mitarbeiter an mehreren, jeweils nur wenige Meter auseinanderliegenden Stellen, menschliche Knochen sowie verwitterte Bekleidungsreste und informierte die Polizei.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Bei den aufgefundenen menschlichen Überresten handelte es sich dem äußeren Anschein nach um ein menschliches Skelett, welches bereits längere Zeit dort gelegen hat. Die menschlichen Überreste wurden zum Zweck der gerichtsmedizinischen Untersuchung sichergestellt.



Im Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung kann gesagt werden, dass es sich bei den aufgefundenen Knochen um die sterbliche Überreste eines seit Februar 2016 vermissten 55-jährigen Mannes aus der Region Friedland handelt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die den Anfangsverdacht einer Straftat begründen.



Die bislang offene Vermisstenfahndung wird entsprechend gelöscht.



