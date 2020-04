POL-LWL: Autofahrerin fuhr gegen Zaun und fuhr davon

Neustadt-Glewe (ots) - Nach einem Hinweis hat die Polizei am späten Mittwochnachmittag eine 77-jährige Autofahrerin ermittelt, die kurz zuvor mit ihrem Auto in Neustadt- Glewe gegen einen Zaun geprallt und dann davongefahren sein soll. Die 72-jährige Frau wies einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille auf. Gegen die deutsche Autofahrerin ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Die Polizei stellte den Führerschein der Autofahrerin sicher und brachte sie zur Blutprobenentnahme.



