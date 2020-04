POL-HWI: Exhibitionist in Wismarer Kleingartenanlage

Wismar (ots) - In der Kleingartenanlage Möwengrund im Wismarer Stadtteil Wendorf ließ gestern ein Mann vor einer Frau die Hosen runter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.



So teilte die 80-jährige Hinweisgeberin gestern gegen 12:30 Uhr den Beamten des Polizeihauptreviers Wismar folgenden Sachverhalt mit. Sie habe den Mann, der in einem verwilderten Garten hockte, angesprochen, woraufhin dieser sich vor ihr entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend sei er über einen Gartenzaun gesprungen und in Richtung des Schwarzen Weges davongelaufen.



Zur Beschreibung des Mannes ist lediglich folgendes bekannt:



- Circa 170 cm groß



- Bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze sowie einer hellen Hose



- Sonnenbrille



Die Polizei bittet nun Zeugen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder gar Angaben zu der Person mitteilen können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



