POL-HWI: Zwei geparkte Fahrzeuge machten sich in Wismar selbstständig

Wismar (ots) - Gestern nahm die Polizei in Wismar zwei Verkehrsunfälle auf, bei denen Autofahrer ihre Pkw offenbar abstellten, ohne dass diese gegen Wegrollen gesichert waren. So verursachte ein Kleintransporter in der Dankwartstraße einen Schaden in Höhe von 800 EUR, als dieser gegen anderes Fahrzeug rollte. Auch im Schiffbauerdamm vergaß ein Autofahrer sein Fahrzeug entsprechend zu sichern, als er es verließ. Sein Citroën rollte gegen einen Seat. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.



