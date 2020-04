POL-HWI: Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Metelsdorf (ots) - Gestern nahm das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf vier Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Unbekannte Täter hatten offenbar im Zeitraum 17.-20. April insgesamt vier Autobahnbrücken mit Graffiti-Schmierereien versehen. Auf der A 20 waren die Überführungen in Höhe Dorf Mecklenburg sowie Neukloster und auf der A 14 die Brücken Cambs und Dobin am See betroffen. Großflächig, jeweils im zweistelligen Quadratmeterbereich, versahen sie Betonwände unter anderem mit Tags wie ´ANTIFA´, ´161´ ´ACAB´. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.



Die Herstellung der Schmierereien, vermutlich unter Ausnutzung der Dunkelheit, dürfte sehr zeitaufwendig gewesen sein. Es ist folglich nicht auszuschließen dass der/die Täter bei der Tatausführung, bzw. sein/ihr in Tatortnähe abgestelltes Fahrzeug beobachtet wurden.



Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der 03841/7966 0 entgegen.



