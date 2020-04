POL-HRO: Wenn der Heimweg doppelt so lang wird...

Rostock (ots) - Für eine junge Rostockerin wurde die nächtliche Heimfahrt zu einer wackligen Angelegenheit. Die stark betrunkene Fahrradfahrerin fiel den Beamten auf, da sie in Schlangenlinien durch die Rostocker Innenstadt fuhr.



Mittwoch, kurz nach Mitternacht: Es sollten nur drei bis vier Bier sein, die sie zusammen mit ihren Freunden trinken wollte. Am Ende wurden jedoch daraus insgesamt 2,44 Promille. Die 18-jährige Deutsche war den Beamten in der Rostocker Innenstadt auf Höhe des ´Brunnens der Lebensfreude´ aufgefallen, da sie mit ihrem Fahrrad nicht mehr geradeaus fahren konnte. Die Polizisten kontrollierten die Personalien der Frau und stellten fest, dass sie zudem stark lallte. Eine anschließende Blutprobenentnahme gab Aufschluss über die Höhe der Alkoholisierung. Die Polizei untersagte ihr die weitere Heimfahrt mit dem Fahrrad und nahm eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf.



